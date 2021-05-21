Всегда на связи. Вёрстка сайтов с валидным кроссбраузерным кодом. Работа с препроцессорами SASS/SCSS, БЭМ, адаптивность.
Выполняю поставленную передо мной задачу
Полная гарантия - В течении месяца, после выполнения заказа, исправлю свои ошибки, которые мог пропустить и были замечены со временем.
Всегда довожу дело до конца!
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Pixel perfect.
- БЭМ-методология.
- Резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- SASS/SCSS
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Использование иконочных шрифтов.
Образование:Высшее техническое
Связь:
- Telegram | @vladyslav_ilinE-mail | [email protected]
Портфолио
- Адаптивная вёрстка сайта "ДЛА" на 6 страниц12 просмотров
- Адаптивная вёрстка лендинга ресторана питания30 просмотров