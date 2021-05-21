Всегда на связи. Вёрстка сайтов с валидным кроссбраузерным кодом. Работа с препроцессорами SASS/SCSS, БЭМ, адаптивность.

Выполняю поставленную передо мной задачу

Полная гарантия - В течении месяца, после выполнения заказа, исправлю свои ошибки, которые мог пропустить и были замечены со временем.

Всегда довожу дело до конца!

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Pixel perfect.

БЭМ-методология.

Резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

SASS/SCSS

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Использование иконочных шрифтов.

Образование:

Высшее техническое

Связь: