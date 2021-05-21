coder_li

Владислав Ильин coder_li

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Всегда на связи. Вёрстка сайтов с валидным кроссбраузерным кодом. Работа с препроцессорами SASS/SCSS, БЭМ, адаптивность.

Выполняю поставленную передо мной задачу

Полная гарантия - В течении месяца, после выполнения заказа, исправлю свои ошибки, которые мог пропустить и были замечены со временем.

Всегда довожу дело до конца!

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Pixel perfect.
  • БЭМ-методология.
  • Резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • SASS/SCSS
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Использование иконочных шрифтов.
В любое время отвечу Вам, по поводу дополнительных просьб и доработок!

Образование:

Высшее техническое

Связь: