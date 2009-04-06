Требуется создать и объединить следующие модули: 1. регистрация/вход пользователя в "личный кабинет" (надежный и безопасный модуль); 2. модуль личного кабинета пользователя - заполнение анкеты пользователем, загрузка файлов .jpg и .doc, загрузка текста в форму, счетчик количества загруженных через форму ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется создать 1. Скрипт, похожий на этот http://www.print.4x3.ru/calc.php 2. Скрипт, похожий на этот http://vizitki.ws/constructor.html Строго - Москва (будет встреча в офисе). Оплата - безнал по договору. Расценки и сроки просим высылать на е-mail - [email protected] Предложения без цен, сроков, не из Москвы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требуется создать и объединить следующие модули: 1. регистрация/вход пользователя в "личный кабинет" (надежный и безопасный модуль); 2. модуль личного кабинета пользователя - заполнение анкеты пользователем, загрузка файлов .jpg и .doc, загрузка текста в форму, счетчик количества загруженных через форму ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад