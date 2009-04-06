Требуется создать 1. Скрипт, похожий на этот http://www.print.4x3.ru/calc.php 2. Скрипт, похожий на этот http://vizitki.ws/constructor.html Строго - Москва (будет встреча в офисе). Оплата - безнал по договору. Расценки и сроки просим высылать на е-mail - [email protected] Предложения без цен, сроков, не из Москвы ...