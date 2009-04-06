codex

Йй Йй codex

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Создание модулей для сайта

    Требуется создать и объединить следующие модули: 1. регистрация/вход пользователя в "личный кабинет" (надежный и безопасный модуль); 2. модуль личного кабинета пользователя - заполнение анкеты пользователем, загрузка файлов .jpg и .doc, загрузка текста в форму, счетчик количества загруженных через форму ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание скриптов

    Требуется создать 1. Скрипт, похожий на этот http://www.print.4x3.ru/calc.php 2. Скрипт, похожий на этот http://vizitki.ws/constructor.html Строго - Москва (будет встреча в офисе). Оплата - безнал по договору. Расценки и сроки просим высылать на е-mail - [email protected] Предложения без цен, сроков, не из Москвы ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание модулей для сайта (PHP, Mysql)

    Требуется создать и объединить следующие модули: 1. регистрация/вход пользователя в "личный кабинет" (надежный и безопасный модуль); 2. модуль личного кабинета пользователя - заполнение анкеты пользователем, загрузка файлов .jpg и .doc, загрузка текста в форму, счетчик количества загруженных через форму ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад