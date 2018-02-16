Хороший фрилансер - качественная работа !

Привет читатель) вы наверно заинтересованы мной, если так то вот полная история обо мне 

Меня зовут Николай Рахимов, мне 23 года и я живу в Узбекистане, интересуюсь IT Технологиями (не пропускаю ни одной новости в этой сфере  ), когда я был маленьким то я интересовался создать что то своё мой путь в IT Сфере начался с того что я хотел создавать игры и у меня хоть что то получалось, позже я понял что программирование это то к чему у меня на самом деле лежит душа, после этого я начал глубоко изучать эту область вскоре после всех ошибок, падений и взлётов, я выбрал область ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ потому что эта область развивается большими оборотами и растет на глазах, ещё вчера браузер был читалкой статей, а теперь браузер - это полноценная платформа на которой можно читать, смотреть, создавать и даже играть в игры причём полноценные 3D Игры , и после этого я с головой ушел в веб начал изучать, и на данный момент в моём арсенале есть HTML5, CSS3, Javascript/Jquery, SVG, Canvas, Bootstrap, PixiJS, PhaserJS, ThreeJS и много других технологий. Спустя некоторое время я начал изучать веб-дизайн так как мне уже надоело использовать чужие шаблоны, и выйти за рамки привычного нам дизайна. И изучив все тонкости веб-дизайна я заинтересовался созданием логотипов и иллюстраций и до сих пор изучаю это направление) Вот такая история 

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