Для разработки игры требуются: 1)Дизайнеры; 2)Программисты; 3)Художники2D/Моделлеры3D; 4)Писатель для сюжета; 5)Специалист по балансу; 6)Бета-тестер; 7)СПОНСОР; ICQ 316-265-836
- Разработка игр6 заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте. Есть идея создать ОНЛАЙН игру, которая будет максимально приближенна к жизни. Сюжетные характеристики. Жанр: фэнтези. Время действия: самый конец средних веков. Отличительная особенность от других подобных игр: оригинальная система развития персонажа, оригинальная система добычи и распределения ресурсов(на основе ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Нужны рисунки моделей, оружия и т.д. для он-лайн игры. Желательно долгое сотрудничество. Пожалуйста оставляете номера ICQ. Спасибо за внимание.Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Проводится набор программистов, дизайнеров, художников, аниматоров в комманду для работы над новой он-лайн игрой. Есть отличная сюжетная наработка, осталось только развить ее. Не хотелось бы, чтобы игра походила на очередной клон combats.ru или neverlands.ru. всех ...Веб-программирование30 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужен красивый дизайн сайта нашей компании.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Создаётся он-лайн игра, аналогов у которой нет. Оригинальный сюжет и система развития персонажа. Для работы в команду требуются опытные программисты(знание не только PHP или Perl, но и Delphi и С/С++), дизайнеры, флешеры, художники. В ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад