codteam

Литвинов Кирилл codteam

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Разработка 3D онлайн игры

    Для разработки игры требуются: 1)Дизайнеры; 2)Программисты; 3)Художники2D/Моделлеры3D; 4)Писатель для сюжета; 5)Специалист по балансу; 6)Бета-тестер; 7)СПОНСОР; ICQ 316-265-836

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Он-лайн игра

    Здравствуйте. Есть идея создать ОНЛАЙН игру, которая будет максимально приближенна к жизни. Сюжетные характеристики. Жанр: фэнтези. Время действия: самый конец средних веков. Отличительная особенность от других подобных игр: оригинальная система развития персонажа, оригинальная система добычи и распределения ресурсов(на основе ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Рисунки для игры

    $500

    Нужны рисунки моделей, оружия и т.д. для он-лайн игры. Желательно долгое сотрудничество. Пожалуйста оставляете номера ICQ. Спасибо за внимание.

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Он-лайн жизнь

    $500

    Проводится набор программистов, дизайнеров, художников, аниматоров в комманду для работы над новой он-лайн игрой. Есть отличная сюжетная наработка, осталось только развить ее. Не хотелось бы, чтобы игра походила на очередной клон combats.ru или neverlands.ru. всех ...

    Веб-программирование30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Он-лайн мир

    Создаётся он-лайн игра, аналогов у которой нет. Оригинальный сюжет и система развития персонажа. Для работы в команду требуются опытные программисты(знание не только PHP или Perl, но и Delphi и С/С++), дизайнеры, флешеры, художники. В ...

    PHPDelphiPerl
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
foxart
Иван 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
17 лет назад
Дизайн
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Держит слово, всё делает по ТЗ, за личную инициативу отдельное спасибо, обязательно будем сотрудничать. Огромное спасибо.
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