Web designer ( Junior)

Привіт, мене звати Софія, я веб-дизайнер. Мої знання та навички допоможуть вам створити найкращий дизайн для вашого сайту. Можу працювати в різних напрямках, таких як краса, спорт, харчова промисловість та інші. Я можу допомогти вам із: -дизайном веб-сайтів -мобільною адаптацією ,дизайном лендингу -створити прототип у figma -створити рекламний креатив. Програмне забезпечення, яке я використовую: - Figma - Adobe Photoshop -Adobe Illustrator