Работа

01/11-07/12: Научный сотрудник отдела исследований кахексии в клинике Charité, Берлин, Германия

Тема: Изучение влияния двух пептидов ARA284 и ARA286 (производные эритропоэтина) на лечение кахексии на поздних стадиях рака.

Обязанности: Написание научных статей на английском языке, работа с иностранными студентами, доклинические испытания препаратов на крысах и последующий биохимический анализ тканей

Образование

10/07 – 09/10: Аспирантка факультета Биоинженерии и Биоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Защита кандидатской диссертации по специальности биохимия

Тема диссертации: Глицеральдегид-3-фсофатдегидрогеназа из сперматозоидов: выделение, свойства и роль в их подвижности.

Научный руководитель: д.б.н., проф. В.И. Муронец

09/04 – 07/04: Обучение на кафедре биохимии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Защита диплома по специальности Биохимия

Тема диплома: Выделение Глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы из сперматозоидов человека и изучение её роли в подвижности сперматозоидов.

Научный руководитель: к.б.н. Е.В. Шмальгаузен

Оценка: отлично

09/02 – 07/04: Обучение на Биологическом факультете на отделении «Физиология и биохимия»

09/91 – 06/02: Школьное образование. Гимназия № 710 при РАН, класс с химико-биологическим уклоном, Москва

Награды и премии

2008: Стипендия Московского Государственного Университета для талантливых молодых ученых и преподавателей

Профессиональные общества

Член общества биохимиков и молекулярных биологов (Москва)

Дополнительная информация

Иностранные языки: Английский (свободно)

Французский (средний уровень)

Вождение: права категории B (стаж вождения 7 лет)

Публикации

Статьи:

1. Ю.Ю. Щуцкая, Ю.Л. Элькина, М.Л. Куравский, Е.Е. Брагина и Е.В. Шмальгаузен (2008) Исследование глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы из сперматозоидов человека. Биохимия 73(2): 228-263.

2. Е.В. Шмальгаузен, Ю.Л. Элькина, Е.Е. Брагина, Л.В. Шилейко, В.Б. Черных, Л.Ф. Курило (2008) Ультраструктурные и биохимические нарушения жгутика сперматозоидов при астенозооспермии. Андрология и генитальная хирургия 3: 25-31.

3. Yu.L. Elkina, M.L. Kuravsky, M.A. El'darov, S.V. Stogov, V.I. Muronetz, E.V. Schmalhausen (2010) Recombinant Human Sperm‐Specific Glyceraldehyde‐3‐Phosphate Dehydrogenase: Structural Basis for Enhanced Stability. Biochim. Biophys. Acta, 1804, p. 2207-2212.

4. К.А. Черноризов, Ю.Л. Элькина, П.И. Семенюк, В.К. Швядас и В.И. Муронец (2010) Новые ингибиторы глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы: ковалентная модификация NAD-связывающего центра ароматическими тиолами. Биохимия 75(12): 1662-1669.

5. Ю.Л. Элькина, М.М. Атрощенко, E.E. Брагина, В.И. Муронец и Е.В. Шмальгаузен (2011) Окисление глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы снижает подвижность сперматозоидов. Биохимия 76(2): 268-72.

6. Y. Elkina, S. von Haehling, SD. Anker, J. Springer (2011) The role of myostatin in muscle wasting: an overview. J Cachexia Sarcopenia Muscle, 2(3): 143-151.

7. Y. Elkina, A. Cerami, SD. Anker, J. Springer (2011) Tissue-protective effect of the non-hematopoietic erythropoietin analogues in the treatment of cancer cachexia. В процессе подготовки

Устные доклады на конференциях:

1. Ю.Л. Элькина (2007) Роль глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы в регуляции подвижности сперматозоидов. Тезисы докладов международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2007», Москва, Россия, стр. 40

2. Ю.Л. Элькина (2008) Препараты, регулирующие подвижность сперматозоидов путем изменения активности спермоспецифичной глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы. Материалы пятого съезда общества биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова, стр. 351-352

3. Y. Elkina, T. Braun, M. Brines, A. Cerami, SD. Anker, J. Springer (2011) Tissue-protective effect of the non-hematopoietic erythropoietin analogues ARA284 and ARA286 in the treatment of cancer cachexia. Abstracts of the 6th Cachexia Conference (part 2), Italy, Milan, p.15

Постерные презентации на конференциях:

1. Ю.Ю. Щуцкая, Ю.Л. Элькина (2006) Выделение и характеристика глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы из сперматозоидов человека. Тезисы докладов международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2006», стр. 260.

2. Y.L. Elkina, E.E. Bragina, E.V. Schmalhausen (2008) Effect of different factors on the motility of human sperm. FEBS Journal 275 (1) 398.

3. М.Л. Куравский, Ю.Л. Элькина, М.А. Эльдаров (2009) Сперматозоидная глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа человека: выделение, очистка и исследование влияния на её активность различных факторов. Тезисы докладов международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2009», стр. 53.

4. Yu. L. Elkina, E. E. Bragina, E. V. Schmalhausen (2010) Deficiency in the glycolytic enzyme GAPDS in sperms with dysplasia of fibrous sheath. 4th ESF Conference on Functional Genomics and Disease, Germany, Drezden, New Biotechnology 27 (1): 65.

5. М.Л. Куравский, Ю.Л. Элькина (2010) Специфическое ингибирование сперматозоидной глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы. Тезисы докладов международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2010», стр. 15.