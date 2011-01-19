$500
Разработать шаблон журнального типа для wordpress. Минимализм, Монохромная гамма. 10 000 рублей. Сдать готовый к наполнению сайт. Подробности: лс и [email protected]
Дизайн сайтов1 исполнитель
Закрыт
14 лет назад
Разработать шаблон журнального типа для wordpress. Минимализм, Монохромная гамма. 10 000 рублей. Сдать готовый к наполнению сайт. Подробности: лс и [email protected]
Добрый день. Для программистов, хорошо разбирающихся в социальных движках. Задача: Создать сообщество с расширенным функционалом 1. Рейтинга записей и пользователей 2. Прав пользователей / модераторов / подписок 3. ...