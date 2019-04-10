cojmar

Мария cojmar

 
60 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
архитектор

Визуализация, чертежи, эскизы, дизайн экстерьера, дизайн интерьеров, перепланировки

Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$20/час
от $50от 4 дней
#98
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
#220
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
#284
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 дней
#469