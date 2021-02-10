colalex777

Меня зовут Александр
Для наработки опыта, отзыва и создания кейса, я сейчас ищу клиента, у которого мало или совсем нет продаж из инстаграм.
Что я готов(а) сделать?
Я разработаю вам контент-стратегию, поработаю над контентом, фото, текстами, подключу механики привлечения подписчиков и настрою рекламу.
Как результат, у вас могут появиться потенциальные клиенты и продажи. В противном случае - вы ничего не теряете.
Если интересно такое предложение напишите мне в личку и я расскажу вам подробнее.
Ищу предпринимателей с товарами или услугами, которым бесплатно упакую инстаграм и приведу клиентов, для наработки опыта, отзыва и создания кейса.
Кто готов обсудить условия, напишите мне в лс.
Р.S. Интересно поработать с теми, у кого еще нет или мало продаж из инстаграм. Если совсем нет аккаунта - тоже подходит.
то я буду делать:
под присмотром кураторов на курсе разработаю контент-стратегию
поработаю над контентом: фото, текстами
подключу механики привлечения подписчиков
настрою таргетированную рекламу.
Как результат, у вас могут появиться заявки и продажи. В противном случае - вы ничего не теряете.
От вас требуется:
- Дать свое согласие
- Передать мне логин и пароль (без них я не смогу выполнить описанные выше действия)
- Отвечать на мои вопросы/предоставить на съемку товар или дать фото
- Выделить на рекламу от $50, когда это будет нужно. Эти деньги вы платите самому Инстаграму (Фэйсбуку), а не мне в карман
- Дать свое согласие на публикацию вашего бизнеса в моем кейсе
- По итогу работы написать отзыв