colalex777

Меня зовут Александр Для наработки опыта, отзыва и создания кейса, я сейчас ищу клиента, у которого мало или совсем нет продаж из инстаграм. Что я г

Меня зовут Александр

Для наработки опыта, отзыва и создания кейса, я сейчас ищу клиента, у которого мало или совсем нет продаж из инстаграм.

Что я готов(а) сделать?

Я разработаю вам контент-стратегию, поработаю над контентом, фото, текстами, подключу механики привлечения подписчиков и настрою рекламу.

Как результат, у вас могут появиться потенциальные клиенты и продажи. В противном случае - вы ничего не теряете.

Если интересно такое предложение напишите мне в личку и я расскажу вам подробнее.

Ищу предпринимателей с товарами или услугами, которым бесплатно упакую инстаграм и приведу клиентов, для наработки опыта, отзыва и создания кейса.

Кто готов обсудить условия, напишите мне в лс.

Р.S. Интересно поработать с теми, у кого еще нет или мало продаж из инстаграм. Если совсем нет аккаунта - тоже подходит.

то я буду делать:

под присмотром кураторов на курсе разработаю контент-стратегию

поработаю над контентом: фото, текстами

подключу механики привлечения подписчиков

настрою таргетированную рекламу.

Как результат, у вас могут появиться заявки и продажи. В противном случае - вы ничего не теряете.

От вас требуется:

- Дать свое согласие

- Передать мне логин и пароль (без них я не смогу выполнить описанные выше действия)

- Отвечать на мои вопросы/предоставить на съемку товар или дать фото

- Выделить на рекламу от $50, когда это будет нужно. Эти деньги вы платите самому Инстаграму (Фэйсбуку), а не мне в карман

- Дать свое согласие на публикацию вашего бизнеса в моем кейсе

- По итогу работы написать отзыв