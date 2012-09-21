colchac11

Александр Сергеев colchac11

 
44 годаТаиланд/Бангкок
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Сайт под ключ, раскрутка, продвижение, сопровождение

Корпоративный сайт, сайт-визитка, личный сайт, форум,

сайт с системой управления через окно браузера (Joomla).

Регистрация в поисковиках, хостинг, доменное имя,

Seo-оптимизация, раскрутка сайта.

Качественно, недорого, в кратчайшие сроки.

Пример работы http://fromthai.ru

Телефон в Бангкоке +66859435072

[email protected]

JoomlaСайт-визиткаSEO-оптимизация
Портфолио
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $30
от 7 дней
#885
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 7 дней
#1884
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#3719
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 7 дней
#4940
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 7 дней
#6225