cold_brain

Алексей cold_brain

 
34 годаРоссия/Воронеж
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

- PHP5 (написание скриптов, интеграция с CMS)

- MySQL (составление SQL запросов, связи между таблицами)

- JavaScript (написание сктиптов, подключение, настройка и модификация библиотек, Ajax, Jquery)

- необходимые знания HTML, CSS

- опыт работы с CMS Drupal 6

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDrupaljQueryAjaxSQL
Отзывы заказчиков
Gasya
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Доработка несложного самописного скрипта
Алексей быстро и оперативно разобрался в скрипте, все сделал быстро, проверил все файлы, нашел еще пару багов, о которых мы не знали, которые тоже исправил. Чётко всё объяснил почему нужно делать так, а ни как нибудь иначе. Всё сделано в сроки. Качеством и скоростью выполнения работы доволен, рекомендую.
Спасибо за сотрудничество. Понятная задача. Заказчик был всегда на связи, своевременые ответы на вопросы. Проблем не возникло, рекомендую.
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