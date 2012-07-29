cold_brain

Алексей быстро и оперативно разобрался в скрипте, все сделал быстро, проверил все файлы, нашел еще пару багов, о которых мы не знали, которые тоже исправил. Чётко всё объяснил почему нужно делать так, а ни как нибудь иначе. Всё сделано в сроки. Качеством и скоростью выполнения работы доволен, рекомендую.