cold_brain

- PHP5 (написание скриптов, интеграция с CMS)
- MySQL (составление SQL запросов, связи между таблицами)
- JavaScript (написание сктиптов, подключение, настройка и модификация библиотек, Ajax, Jquery)
- необходимые знания HTML, CSS
- опыт работы с CMS Drupal 6
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
11 лет назад
Алексей быстро и оперативно разобрался в скрипте, все сделал быстро, проверил все файлы, нашел еще пару багов, о которых мы не знали, которые тоже исправил. Чётко всё объяснил почему нужно делать так, а ни как нибудь иначе. Всё сделано в сроки. Качеством и скоростью выполнения работы доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Понятная задача. Заказчик был всегда на связи, своевременые ответы на вопросы. Проблем не возникло, рекомендую.