- подготовить список из топ 20 инструментов/сервисов для команд, занимающихся разработки программного обеспечения - написать зачем они нужны и чем могут помочь команде - найденные инструменты должны быть opensource Например: ...
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- Управление проектами1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- найти 5 примеров удачных и 5 примеров неудачных opensource проектов (предпочтения отдавать зарубежным) - выяснить, что пошло не так у неудачных примеровУправление проектами1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- взять несколько примеров(10) известных it стартапов (последние 5 лет, предпочтение отдавать зарубежным стартапам) – посмотреть что за софт они используют/использовали при запуске - посмотреть сколько они по отчетности тратят на разработку - узнать, ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо добавить субтитры к видео: - файл с видео - https://yadi.sk/i/CNu_1Oo53UL6es - файл с текстом для субтитров - добавить в субтитры надо текст из столбца с переводом на английский - https://yadi.sk/i/lmTUxqFW3UL6f2 Субтитры должны быть ...Транскрибация3 заявкиЗакрыт7 лет назад