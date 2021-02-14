Ищу работу (удаленно на дому)

Алексей, 31 год, 14-09-1988. Ищу удаленную работу на дому: контент-менеджер (поиск и внесение информации о товаре), html/css-верстальщик (верстка несложных сайтов на html/css), оператор call-центра / интервьюер (не продажи и не выявление потребностей), актуализатор данных (прозвон и уточнение информации), послушивание звонков. Оплата: ежедневно/понедельно (АльфаБанк, ПриватБанк, Яндекс-деньги, QIWI). Мой Telegram: @kaakolomiets, Skype: live:vsv2018vsv2018, эл. почта: [email protected].

Есть опыт работы в call-центре и удаленно, уверенный пользователь пк, наличие стабильного Интернета (40 Мб/с), умение работать в MS Office, HTMLPad, Sublime Text, наличие гарнитуры.