Добрый день!меня зовут Александр, создам для вас сайт быстро, не дорого и

качественно)-Сайт-визитка от 2000 (1–2 дня)Сайт-визитка– это небольшой

сайт, который состоит от 3 до 10 вебстраниц. Сайт-визитка

содержит основную информацию об компании, частном лице, услугах и товарах,

прайс-листы, контактные данные (телефон, адрес).- Бизнессайт от 10000 р.

(3–5 дней)Корпоративный сайт – это веб-представительство компании

винтернете. Корпоративный сайт отличается от сайта-визитки содержанием

полной информации

о компании, продукции и услугах, новостях компании. Продвижение сайта:-

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расчету, так и наличным: на карту Сбербанка, на кошелек Qiwi,

Яндекс.Деньги. Условия оплаты договорные.Сроки ицена обсуждаются!Звонитене стесняйтесь!