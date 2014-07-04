Команда профессионалов предоставляет качественные услуги в сфере веб технологии,
В короткое время мы можем решить все задачи заказчика. В течение 24-х часов мы способны выполнять срочные задачи. Наша работа обеспечивает нашей компании долгосрочные сотрудничества.
Мы индивидуально работаем с каждым клиентом. Во всех проектах наша команда использует современные маркетинговые технологии, это обеспечивает в итоге достижение отличных результатов.
В нашей команде работают - программисты, дизайнеры, илюстраторы и другие специалисты IT-отраслей, которые легко и быстро решают заданные проблемы. Они находят ответы ко всем вопросам и стремятся к повышению собственного профессионального уровня.
К каждому заказу мы подходим серьезно: мы создаем сайты на любую тематику. Например, сайт для интернет-магазина или сайт для продвижения ваших товаров и услуг, все это быстро, качественно и с интересным веб-дизайном.
Наши услуги:
-Создание качественных и оригинальных сайтов
- Сайты «под ключ»
-Оказание услуг в поддержке сайта, установка и настройка модулей на различные CMS
- Вёрстка сайтов
- Оптимизация (SEO)
- Веб-программирование
- Копирайтинг
- Дизайн сайтов
- Адаптивный дизайн
- Интернет-магазины
- Доработка сайтов
Наши работы вы можете найти на нашем сайте http://colibri-vision.com
КОНТАКТЫ
- skype:colibri.vis
- Телефон: +37367339168
- Почта:[email protected]