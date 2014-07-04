Создание сайтов ,рерайт/копирайт,вёрстка,Веб-дизайн,настройка CMS

Команда профессионалов предоставляет качественные услуги в сфере веб технологии,

В короткое время мы можем решить все задачи заказчика. В течение 24-х часов мы способны выполнять срочные задачи. Наша работа обеспечивает нашей компании долгосрочные сотрудничества.

Мы индивидуально работаем с каждым клиентом. Во всех проектах наша команда использует современные маркетинговые технологии, это обеспечивает в итоге достижение отличных результатов.

В нашей команде работают - программисты, дизайнеры, илюстраторы и другие специалисты IT-отраслей, которые легко и быстро решают заданные проблемы. Они находят ответы ко всем вопросам и стремятся к повышению собственного профессионального уровня.

К каждому заказу мы подходим серьезно: мы создаем сайты на любую тематику. Например, сайт для интернет-магазина или сайт для продвижения ваших товаров и услуг, все это быстро, качественно и с интересным веб-дизайном.

Наши услуги:

-Создание качественных и оригинальных сайтов

- Сайты «под ключ»

-Оказание услуг в поддержке сайта, установка и настройка модулей на различные CMS

- Вёрстка сайтов

- Оптимизация (SEO)

- Веб-программирование

- Копирайтинг

- Дизайн сайтов

- Адаптивный дизайн

- Интернет-магазины

- Доработка сайтов

Наши работы вы можете найти на нашем сайте http://colibri-vision.com

КОНТАКТЫ

- skype:colibri.vis

- Телефон: +37367339168

- Почта:[email protected]