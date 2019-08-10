Тестирую сайты и ПО любой сложности. Нахожу недостающих специалистов.

Долгое время работаю тестировщиком. Если есть ошибки - я их найду. Выполняю тестирование: ТЗ, отдельных модулей, готовых сайтов или ПО. Составляю подробный отчет о проведенной работе.

На собственном опыте знаю, как важна хорошая команда разработчиков и как их найти. Если Вам нужны сотрудники - приведу необходимых специалистов.