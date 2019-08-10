colibrifree

Анна colibrifree

 
41 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Тестирую сайты и ПО любой сложности. Нахожу недостающих специалистов.

Долгое время работаю тестировщиком. Если есть ошибки - я их найду. Выполняю тестирование: ТЗ, отдельных модулей, готовых сайтов или ПО. Составляю подробный отчет о проведенной работе.

На собственном опыте знаю, как важна хорошая команда разработчиков и как их найти. Если Вам нужны сотрудники  - приведу необходимых специалистов.

Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#94
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#113
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#327