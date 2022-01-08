collinsprog

Только качественно и в сроки - вёрстка сайтов с чистым валидным кросс-браузерным кодом и создание ботов для телеграм. HTML5, CSS3, Python

﻿Моя цель - предоставить лучшую услугу в бирже, как могу!

Работая со мной, вы сэкономите: 

• Деньги  - качественно и адаптивно разрабатываю сайты на основе макетов под ПК, что может сэкономить Ваш бюджет и время

• Нервы 溺 - просьбы и желания уже включены в стоимость работы. Так что, если Вы забыли какую-то мелочь в дизайне без лишних споров и затрат могу сделать в процессе разработки!

• Время ⏰ - уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам на основе своего опыта, проанализирую логику работы того или иного элемента вёрстки. Минимум вопросов, максимум результата!

Со мной удобно работать и мне важно чтоб клиент остался довольным, проделанною мной работой!

Ответственность ✔:

- всегда довожу дело до конца

- всё в срок

- даю консультации и рекомендации по макету

- без предоплаты*

- всегда на связи

Род занятий :

- Вёрстка кросс-браузерная адаптивная и валидная. Только понятный и чистый код

- Разработка ботов с помощью Python

- Перевод с русского на английский (и обратно)

- Умение работать на Photoshop и Figma

Портфолио :

- Скоро наполню проэктами

Оплата :

- mastercard: 5130 2500 0108 6654

- uzcard: 8600 4904 2262 9683

- а также любым для вас удобным образом! 

Почему мало или нет отзывов? ‍♀️

- Обучался, много практиковал и решил предоставлять свои услуги как фрилансер!

Связь 📞:

• e-mail: [email protected]

• telegram: sirojiddino_v

• instagram: sirojiddino.v (там нету фотографий )

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком