collinsprog

Моя цель - предоставить лучшую услугу в бирже, как могу!
Работая со мной, вы сэкономите:
• Деньги - качественно и адаптивно разрабатываю сайты на основе макетов под ПК, что может сэкономить Ваш бюджет и время
• Нервы 溺 - просьбы и желания уже включены в стоимость работы. Так что, если Вы забыли какую-то мелочь в дизайне без лишних споров и затрат могу сделать в процессе разработки!
• Время ⏰ - уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам на основе своего опыта, проанализирую логику работы того или иного элемента вёрстки. Минимум вопросов, максимум результата!
Со мной удобно работать и мне важно чтоб клиент остался довольным, проделанною мной работой!
Ответственность ✔:
- всегда довожу дело до конца
- всё в срок
- даю консультации и рекомендации по макету
- без предоплаты*
- всегда на связи
Род занятий :
- Вёрстка кросс-браузерная адаптивная и валидная. Только понятный и чистый код
- Разработка ботов с помощью Python
- Перевод с русского на английский (и обратно)
- Умение работать на Photoshop и Figma
Портфолио :
Оплата :
- mastercard: 5130 2500 0108 6654
- uzcard: 8600 4904 2262 9683
- а также любым для вас удобным образом!
Почему мало или нет отзывов? ♀️
- Обучался, много практиковал и решил предоставлять свои услуги как фрилансер!
Связь 📞:
• e-mail: [email protected]
• telegram: sirojiddino_v
• instagram: sirojiddino.v (там нету фотографий )
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком