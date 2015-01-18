colombinad

Закончила факультет иностранных языков НИУ МИЭТ. (английский (свободно), немецкий (со словарём), итальянский (начальный уровень) )

Имею публикацию в газетах«Инверсия», «Молодой Зеленоград», «Третье тысячелетие», а также научно-исследовательские работы по литературе и итальянским заимствованиям в английском языке,занималась написанием текстов на тему маркетинга и дизайна в агентстве

«Редвин», наполнением сайта www.redwin.ru контентом, созданием новостных статей для информационного портала Zelenograd.ru, материаловдля сайта Shkola-dlya-vseh.ru, составлением экскурсионных программ иобновлением сайта otido-tours.ru.Имею представление о системах управления содержимым Bitrix и Joomla.