пишу статьи, делаю конспекты и презентации в виде карт идей

Пишу статьи на тему:

Футурология, перспективы развития, высокие технологии, изобретения, транспорт, альтернативная энергетика, эко направления в архитектуре, идеи для бизнеса, психология, творческое развитие, полезные идеи для дома, образование, непознанное, приключения. Обзоры литературы и других источников по данной тематике.

Делаю конспекты и презентации в виде карт идей (mind map) с возможностью просмотра через you tobe.

Образование высшее - инженер конструктор ракетно-космических систем, педагог психолог. 46 лет