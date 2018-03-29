Fashion фотограф - преображаю людей и выявляю уникальность.

Меня зовут Татьяна Васильева. Я профессиональный фотограф в fashion индустрии.

На моих съемках вы почувствуете себя раскованно и легко даже не имея опыта профессиональных фотосессий. Я нахожу красоту и естественность в каждом человеке и показываю каждому герою другого прекрасного себя. Моя задача - ваше преображение, уверенность в себе и достойный результат.

В инстаграм ник @columbinamay

Жанры, в которых я работаю - мода, стрит стайл, лукбук, жен. и муж. портрет, групповая портретная съемка, модельные тесты, актерское портфолио, предметная съемка (сумки, обувь).А также я снимаю видеопортреты (ссылка с видео прикреплена).

Съемка на улице - от 2500 руб. за 1 час.

Съемка в студии - от 3500 руб за 1 час.

Видеопортрет - от 5000 руб - 1 мин ролик.

Срок исполнения заказа 7 дней.

Работаю по предоплате 50%По желанию могу предложить услуги своей коллеги профессионального визажиста/мастера по прическам.

О себе:

Фотография для меня - это особый взгляд на мир, что можно уловить только через объектив фотокамеры. Я люблю "живые, дышащие" кадры и минимум пластики, фотошопной искусственности.Всем рада и жду на фотосессиях!

Сайт: www.columbinamay.com