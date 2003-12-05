Образование:
Неполное высшее, Компьютерный дизайн (3 курс).
Навыки:
Редактирование изображений и фотографий — GIMP, Adobe Photoshop.
Верстка и дизайн сайтов — HTML, CSS.
Векторная графика — Adobe Illustrator.
Графический дизайн, разработка интерфейсов и прототипирование в Figma.
3D-моделирование в Blender.
Работа с различным прикладным ПО (Пакеты MS Office, Paint).
Хорошо отношусь к критике, которая позволяет мне совершенствоваться в любых областях. Заинтересована в работе и получении специализированных знаний для выполнения работы.
Я против войны в Украине!