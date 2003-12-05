comat0s_e

Яна comat0s_e

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Образование:

Неполное высшее, Компьютерный дизайн (3 курс).


Навыки:

  • Редактирование изображений и фотографий — GIMP, Adobe Photoshop.

  • Верстка и дизайн сайтов — HTML, CSS.

  • Векторная графика — Adobe Illustrator.

  • Графический дизайн, разработка интерфейсов и прототипирование в Figma.

  • 3D-моделирование в Blender.

  • Работа с различным прикладным ПО (Пакеты MS Office, Paint).

    Хорошо отношусь к критике, которая позволяет мне совершенствоваться в любых областях. Заинтересована в работе и получении специализированных знаний для выполнения работы.