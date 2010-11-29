comcom

Елена comcom

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
avonar
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
$25
10 баллов
10 лет назад
Yml-файл
Претензий нет.
Работа выполнена профессионально и в срок. От сотрудничества осталось приятное впечатление!
Ответный отзыв
itguru
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 отзывов(-4)
$100
10 баллов
12 лет назад
Срочно нужен сайт-фотогалерея с голосованием
Очень приятно было поработать С Еленой. Оплата, а также все материалы были переданы вовремя. что и позволило в кратчайший срок выполнить работу.
Работа выполнена качественно и быстро. Осталась очень довольна сотрудничеством!
Ответный отзыв
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Рерайт 30 статей. Видеонаблюдение.
Спасибо за взаимовыгодное сотрудничество!
Самые лучшие впечатления от сотрудничества! Рерайт выполнен отлично и в срок. Надеемся на дальнейшее совместную работу.
Ответный отзыв