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- Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт comcom.ru Нужен фильтр для товаров (работа, расположение и вид – как на oldi.ru)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
http://www.comcom.ru/products/catalog/detail/30480/ — пример заполненной карточки товара. Требуется находить описание соответствующего товара в интернете и заполнять карточку, добавлять фотографии. Прошу указать цену за 1 карточку и примерную скорость работы (сколько позиций сможете делать в день/неделю).Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать программную интеграцию сайта комком.рф (на битриксе) с платежным шлюзом альфа-банка по технологии 3-D Secure. вариант списания - стандартный.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо срочно сделать маленький сайт по готовому дизайну - 3 страницы (главная, страница-фотогалерея с голосованием, страница-видеогалерея с голосованием).Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для ведение нескольких несложных сайтов (bitrix и joomla) - интернет-магазинов требуется ответственный человек, находящийся в сети каждый день (или в офис в Москве на полный рабочий день, возможен гибкий график). Требуются знания по публикации контента ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо доработать меню-каталог на сайте интернет-магазина. Чтобы при применении фильтра, отображались только разделы, в которых присутствует оборудование выбранного бренда. Пример - http://www.armosystems.ru/catalog/ Сайт: комком рф. На битриксе. Разработчики сказали, что это будет серьезной дополнительной нагрузкой на ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Есть статья. Хотим ее размножить на 30 штук. Желательно использование ключевых фраз: видеорегистратор канальный, dvr видеорегистратор купить.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен скрипт для выгрузки данных в yml-файл для яндекс.маркет. Сайт comcom.ruВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад