Логотипы и Фирменный стиль

Опыт работы более 5 лет.

Основная специализация логотипы и фирменный стиль компании, так же полиграфия, web-дизайн, наружная реклама.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, креативное мышление, максимально быстрая скорость выполнения заказа.

E-mail: [email protected]

ICQ: 448-030-945

Тел.: 8-963-570-6338