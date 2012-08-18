Логотипы и Фирменный стиль
Опыт работы более 5 лет.
Основная специализация логотипы и фирменный стиль компании, так же полиграфия, web-дизайн, наружная реклама.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, креативное мышление, максимально быстрая скорость выполнения заказа.
E-mail: [email protected]
ICQ: 448-030-945
Тел.: 8-963-570-6338
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Дизайн сайтов
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Логотипы и Знаки
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Фирменный стиль
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