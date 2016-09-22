commttplus

Иван commttplus

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Comm…++    

 

 Производство :

Сайтов , Приложений,  Дизайн продуктов, Анимация ,Обработка  фото видео, Создание роликов(любого формата  ...    

Продвижение :

 Сайтов , Групп S.M.( социальных медиа), Приложение . вашего продукта ...

ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ,ПРОДУКТА - ВАС.

 

 

  В нашем лице вы получаете надежного партнера,  с опытом работы в IT индустрии со многими  компаниями.

Вам  нужен САЙТ , Продукт. Дизайн , консультация.... Вы не знаете с чего НАЧАТЬ ???

  Мы ответим на все ваши вопросы  24/7

[email protected]

                                                      [email protected]

                                                   https://vk.com/commttplus

                                                 +38-067-948-78-20

                               Viber, IMO, ICQ,Tellegramm, Messenger, WhatsApp...

                    Skype -lighttimeline ( Стационарный)

                   Skype [email protected] ( Иван Золотарев) Личный – мобильный