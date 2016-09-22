Comm…++

Производство :

Сайтов , Приложений, Дизайн продуктов, Анимация ,Обработка фото видео, Создание роликов(любого формата ...

Продвижение :

Сайтов , Групп S.M.( социальных медиа), Приложение . вашего продукта ...

ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ,ПРОДУКТА - ВАС.

В нашем лице вы получаете надежного партнера, с опытом работы в IT индустрии со многими компаниями.

Вам нужен САЙТ , Продукт. Дизайн , консультация.... Вы не знаете с чего НАЧАТЬ ???

Мы ответим на все ваши вопросы 24/7

[email protected]

[email protected]

https://vk.com/commttplus

+38-067-948-78-20

Viber, IMO, ICQ,Tellegramm, Messenger, WhatsApp...

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Skype [email protected] ( Иван Золотарев) Личный – мобильный