commttplus

Comm…++
Производство :
Сайтов , Приложений, Дизайн продуктов, Анимация ,Обработка фото видео, Создание роликов(любого формата ...
Продвижение :
Сайтов , Групп S.M.( социальных медиа), Приложение . вашего продукта ...
ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ,ПРОДУКТА - ВАС.
В нашем лице вы получаете надежного партнера, с опытом работы в IT индустрии со многими компаниями.
Вам нужен САЙТ , Продукт. Дизайн , консультация.... Вы не знаете с чего НАЧАТЬ ???
Мы ответим на все ваши вопросы 24/7
+38-067-948-78-20
Viber, IMO, ICQ,Tellegramm, Messenger, WhatsApp...
Skype -lighttimeline ( Стационарный)
Skype [email protected] ( Иван Золотарев) Личный – мобильный