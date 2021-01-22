comomile32

ДИЗАЙН И АРТ/ПОЛИГРАФИЯ/ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Почему вам стоит обратиться ко мне?

- В первую очередь надежность и безопасность

- Имею уверенные навыки в области дизайна, креативность и умение делать грамотную реализацию работы с

графическими редакторами

- Перед разработкой я изучаю работы конкурентов, чтобы сделать именно вашу работу уникальной и безошибочной

-Соблюдение требований клиента

-Быстрый выход на связь

Условия сотрудничества: