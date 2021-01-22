comomile32

ДИЗАЙН И АРТ/ПОЛИГРАФИЯ/ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Почему вам стоит обратиться ко мне?
- В первую очередь надежность и безопасность
- Имею уверенные навыки в области дизайна, креативность и умение делать грамотную реализацию работы с
графическими редакторами
- Перед разработкой я изучаю работы конкурентов, чтобы сделать именно вашу работу уникальной и безошибочной
-Соблюдение требований клиента
-Быстрый выход на связь
Условия сотрудничества:
- Безопасная сделка
- Предоплата 50%
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