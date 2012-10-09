Продвижения сайта по Беларуси. Цель-привлечение целевого трафика, увеличение объема продаж. Бюджет 500-1000$ в месяц ( в зависимости от ожидаемой эффективности мероприятия) План работ. 1.Составление мероприятий. 2.Просчет бюджета исходя из ожидаемой эффективности 3.Сроки начала и окончания работ 4.Ожидаемый эффект (затраты и экономическая эффективность) 5.Утверждение ...