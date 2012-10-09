compas-r

Александр Леонидович compas-r

 
53 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение сайта по Беларуси.

    $1000

    Продвижения сайта по Беларуси. Цель-привлечение целевого трафика, увеличение объема продаж. Бюджет 500-1000$ в месяц ( в зависимости от ожидаемой эффективности мероприятия) План работ. 1.Составление мероприятий. 2.Просчет бюджета исходя из ожидаемой эффективности 3.Сроки начала и окончания работ 4.Ожидаемый эффект (затраты и экономическая эффективность) 5.Утверждение ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта на Россию

    $2000

    Продвижения сайта на Россию. Цель-привлечение целевого трафика, увеличение объема продаж. Бюджет-1000-2000$ в месяц ( в зависимости от ожидаемой эффективности мероприятия) План работ. 1.Составление мероприятий. 2.Просчет бюджета исходя из ожидаемой эффективности 3.Сроки начала и окончания работ 4.Ожидаемый эффект (затраты и экономическая эффективность) 5.Утверждение плана ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад