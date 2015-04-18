Сделать гибочные чертежи (dxf, pdf) по моделям из КОМПАС 3D V18.1 Home
- Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт4 года назад
Одностраничник для видеостудии (видеопродакшена).Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужны иконки для редактора схем для элементов "Track" (отслеживани объекта на видео), "Input" (ввод потока данных), "Output" (вывод потока данных), "Resize" (изменение размера кадров в потоке), "Split" (разделение потока на несколько). Приложение выполняет функции, схожие с ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно разработать пару программ - клиентскую и серверную части. ОС: Windows7, Windows 10, Linux (Ubuntu 16.4) Агент обновления (серверная часть): Параметры запуска: TCP-порт, рабочая директория - останавливает указанный процесс (исполняемый файл) по команде клиента - запускает указанный процесс (исполняемый ...Системное программирование8 заявокЗакрытнет даты
Требуется преобразовать растровое изображение схемы в векторный формат (предпочтительно, Visio 2003-2010, но это обсуждаемо, возможно у Вас есть лучший вариант). Условные обозначения должны быть вынесены в библиотеку (либо, взяты из существующей). Конвертировать векторизатором нельзя, так ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад