compayser

Сергей Семенистый compayser

 
43 годаРоссия/Таганрог
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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$100
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
mis316
Роман 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта, верстка, обложка для группы ВК
Могу рекомендовать Сергея на все 100% Отличный, пунктуальный, воспитанный, ответственный заказчик. Надеюсь было не последнее совместное сотрудничество.
Отличная работа. Сделал все быстро и качественно, учел все пожелания и выдержал все правки. Рекомендую!
Ответный отзыв
kaj
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$21
10 баллов
5 лет назад
Иконки для приложения
Очень понравилось работать с Сергеем. Четкая постановка задачи, оперативные комментарии, своевременная оплата, а также доплата за доработки. Буду рада продолжению сотрудничества
Анна все сделала очень оперативно и качественно. Понимание задач на высоте. Рекомендую!
Ответный отзыв
ivanmkh
Иван 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$37
10 баллов
9 лет назад
Перерисовать схему из растра в вектор
Очень порядочный, обязательный заказчик! Была поставлена задача четко, оплата за задание получена мною в срок! Рекомендую! Спасибо за сотрудничество! Обращайтесь еще!
Отличная работа. Сделано все необходимое и учтены все пожелания. Был всегда на связи и оперативно реагировал на сообщения.
Ответный отзыв