Являюсь экспертом в области копирайтинга и настройки контекстной рекламы. Я обладаю следующими навыками:





Копирайтинг:

Я имею опыт написания продающих текстов, а также контент-маркетинговых материалов, таких как статьи, блоги, пресс-релизы и многое другое. Я знаю, как создавать уникальные и качественные тексты, привлекающие внимание целевой аудитории и увеличивающие конверсию.

Настройка контекстной рекламы:

Я владею навыками настройки рекламных кампаний в Google Ads и Facebook. Я знаю, как выбрать ключевые слова, написать эффективные объявления, оптимизировать кампании для увеличения CTR и конверсии, а также проводить анализ результатов и вносить необходимые изменения.

В целом, я являюсь опытным специалистом в области копирайтинга и настройки контекстной рекламы, который готов помочь своим клиентам в достижении их целей и успеха в онлайн-бизнесе.

Пишите ✈️telegram ?conditionlab