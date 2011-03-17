Рисунки и иллюстрации, живопись, обработка фотографий, дизайн полиграфии.

Работаю по 30%-50% предоплате электронными деньгами, банковским переводом или лично в руки наличными.

С Уважением, от Ивлевой Е.С.

Web-страницы:

http://www.free-lance.ru/users/conemara

http://free-lancers.net/users/conemara/

http://freelance.ru/users/Ivleva/

http://www.freelancerbay.com/users/Ivleva/portfolio

http://www.flance.ru/user22773

http://www.weblancer.net/users/conemara/

http://www.all-freelance.ru/profiles/conemara.html

http://www.freelancejob.ru/users/conemara/

http://www.talenthouse.com/conemara

Предоставляю услуги по:

_________________________________________________________________________________________________

Фотография / Ретуширование/Коллажи Выполняю работы по:

_________________________________________________________________________________________________

- Ретуши

- Коллаж

- Монтаж

- Тоновая и цветовая коррекция

- Кадрирование

- Удаление и (или) замена фона

- Реставрация и (или) раскраска старых фотографий

- Сведение в HDR

- Сведение в панораму

- Художественная обработка фотографий

- и т.д.

_________________________________________________________________________________________________

Арт / Живопись Выполняю работы:

_________________________________________________________________________________________________

- Маслом

- Акварелью

- Темперой

- Гуашью

- Акрилом

Жанры исполнения:

- Анималистический

- Сюрреализм

- Реализм

- Абстракция

- Пейзаж

- Натюрморт

Услуги:

- Пишу картины на заказ

- Предметная роспись

- Роспись стен

- и т.д.

_________________________________________________________________________________________________

Полиграфия / Полиграфический дизайн Предоставляю услуги по разработке полиграфического дизайна:

_________________________________________________________________________________________________

- Визитки

- Бланки

- Блокноты

- Брошюры

- Буклеты

- Грамоты

- Дипломы

- Дизайн CD/DVD дисков

- Дисконтные карты

- Конверты

- Меню

- Открытки

- Папки

- Плакаты

- Подарочные сертификаты

- Презентации

- Приглашения

- и т.д.