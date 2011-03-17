Работаю по 30%-50% предоплате электронными деньгами, банковским переводом или лично в руки наличными.
С Уважением, от Ивлевой Е.С.
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Предоставляю услуги по:
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Фотография / Ретуширование/Коллажи Выполняю работы по:
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- Ретуши
- Коллаж
- Монтаж
- Тоновая и цветовая коррекция
- Кадрирование
- Удаление и (или) замена фона
- Реставрация и (или) раскраска старых фотографий
- Сведение в HDR
- Сведение в панораму
- Художественная обработка фотографий
- и т.д.
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Арт / Живопись Выполняю работы:
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- Маслом
- Акварелью
- Темперой
- Гуашью
- Акрилом
Жанры исполнения:
- Анималистический
- Сюрреализм
- Реализм
- Абстракция
- Пейзаж
- Натюрморт
Услуги:
- Пишу картины на заказ
- Предметная роспись
- Роспись стен
- и т.д.
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Полиграфия / Полиграфический дизайн Предоставляю услуги по разработке полиграфического дизайна:
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- Визитки
- Бланки
- Блокноты
- Брошюры
- Буклеты
- Грамоты
- Дипломы
- Дизайн CD/DVD дисков
- Дисконтные карты
- Конверты
- Меню
- Открытки
- Папки
- Плакаты
- Подарочные сертификаты
- Презентации
- Приглашения
- и т.д.
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