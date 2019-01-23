Добрый день.
Я специалист по рекламе в Рекламной Сети Яндекса(РСЯ).
Тестовая реклама:
- настройка рекламы РСЯ для анализа
- минимальный бюджет (от 1000 руб.)
- установка Яндекс метрик и UTM ссылок
- ведение рекламы и анализ
- план дальнейших действий по результатам
Основная реклама:
- изучение ниши рекламируемого товара/услуги
- подбор семантики, сбор ключевых фраз (4 вида)
- релевантные заголовки (для CTR)
- продающие объявления (для CTR)
- изображения (для CTR)
- определение структуры РК (один ключ - одно объявление иди другая)
- кросс-минусовка и минусовка
- установка UTM метки (конверсионные и ретаргетинговые цели)
- установка Яндекс метрики
- быстрые ссылки
- визитка, данные от заказчика (для CTR)
- регулировка ставок (ручное управление)
- оптимизация РК после запуска:
•ключевых слов
•объявлений
•площадок показа
•регионов, областей, городов
•пола, возраста
•типа устройства
Стараюсь работать на результат и долгосрочноесотрудничество.
- Эксперт по контекстной рекламе в Яндекс Директ.80 просмотров