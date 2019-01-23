connexis

Алексей connexis

 
53 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Специалист по контекстной рекламе.

Добрый день.

 

Я специалист по рекламе в Рекламной Сети Яндекса(РСЯ).

Тестовая реклама:

 - настройка рекламы РСЯ для анализа

 - минимальный бюджет (от 1000 руб.)

 - установка Яндекс метрик и UTM ссылок

 - ведение рекламы и анализ

 - план дальнейших действий по результатам

 

Основная реклама:

- изучение ниши рекламируемого товара/услуги

- подбор семантики, сбор ключевых фраз (4 вида)

- релевантные заголовки (для CTR)

- продающие объявления (для CTR)

- изображения (для CTR)

- определение структуры РК (один ключ - одно объявление иди другая)

- кросс-минусовка и минусовка

- установка UTM метки (конверсионные и ретаргетинговые цели)

- установка Яндекс метрики

- быстрые ссылки

- визитка, данные от заказчика (для CTR)

- регулировка ставок (ручное управление)

- оптимизация РК после запуска:

                        •ключевых слов

                        •объявлений

                        •площадок показа

                        •регионов, областей, городов

                        •пола, возраста

                        •типа устройства

Стараюсь работать на результат и долгосрочноесотрудничество.

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