Специалист по контекстной рекламе.

Добрый день.

Я специалист по рекламе в Рекламной Сети Яндекса(РСЯ).

Тестовая реклама:

- настройка рекламы РСЯ для анализа

- минимальный бюджет (от 1000 руб.)

- установка Яндекс метрик и UTM ссылок

- ведение рекламы и анализ

- план дальнейших действий по результатам

Основная реклама:

- изучение ниши рекламируемого товара/услуги

- подбор семантики, сбор ключевых фраз (4 вида)

- релевантные заголовки (для CTR)

- продающие объявления (для CTR)

- изображения (для CTR)

- определение структуры РК (один ключ - одно объявление иди другая)

- кросс-минусовка и минусовка

- установка UTM метки (конверсионные и ретаргетинговые цели)

- установка Яндекс метрики

- быстрые ссылки

- визитка, данные от заказчика (для CTR)

- регулировка ставок (ручное управление)

- оптимизация РК после запуска:

•ключевых слов

•объявлений

•площадок показа

•регионов, областей, городов

•пола, возраста

•типа устройства

Стараюсь работать на результат и долгосрочноесотрудничество.