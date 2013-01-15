consolopolus

Александр Курбатов consolopolus

 
36 летРоссия/Самара
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Krag
Пётр 
37 летКиргизия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Настроить отображение категории k2 в joomla 1.5
Понятные задания, проблем с оплатой нет.
Оперативно выполнил задание, в ходе работы адекватно воспринимал требования, что сэкономило и мое, и его время. Буде обращаться еще.
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