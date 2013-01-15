consolopolus

$15
Нужно настроить вывод материалов из категории на сайте 1 как на сайте 2. Также надо написать, где и что вы меняли. Оба сайта мои, соответственно, доступы есть.
Системы управления (CMS)4 заявки
Закрыт
11 лет назад
Нужно настроить вывод материалов из категории на сайте 1 как на сайте 2. Также надо написать, где и что вы меняли. Оба сайта мои, соответственно, доступы есть.
Требуется настроить модули для вывода однотипного контента на разных шаблонах. Даю шаблон и пример сайта, на котором информация такой же структуры уже существует. Оплата 20 долларов за 1 шаблон. Всего требуется 10 шаблонов.
Нужно настроить отображение категории и материалов k2 в joomla 1.5. Сейчас проблема в том, что изображения показываются в полном размере, что приводит к тому, что они накладываются друг на друга.