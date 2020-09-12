Дизайн, 3D моделирование, Анимация, Скульптинг, 3D рендер.

Услуги которые я предлагаю, включают в себя:

3D - анимации;

3D моделирование;

skulpting;

3D - рендеринг и городской дизайна.

Моей рабочей средой являются следующие программы:

- Графика: Adobe Photoshop, Corel Draw;

- Трехмерные: 3ds Max, ZBrush;

- Анимация и видео: плагины 3D Max, SimLab Аниматор, Lumion;

- Озвучивание и постпродакшн: Corel VideoStudio, Adobe After Effects.