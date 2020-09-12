Дизайн, 3D моделирование, Анимация, Скульптинг, 3D рендер.
Услуги которые я предлагаю, включают в себя:
3D - анимации;
3D моделирование;
skulpting;
3D - рендеринг и городской дизайна.
Моей рабочей средой являются следующие программы:
- Графика: Adobe Photoshop, Corel Draw;
- Трехмерные: 3ds Max, ZBrush;
- Анимация и видео: плагины 3D Max, SimLab Аниматор, Lumion;
- Озвучивание и постпродакшн: Corel VideoStudio, Adobe After Effects.
Портфолио
- Проект "Старый Кишинев". Демо - рендер.1269 просмотров
- 3D Скульптинг626 просмотров
- Mercedes-Benz 300SL Roadster 1957790 просмотров
- Modeling&Rendering336 просмотров
- Цифровая иллюстрация. Легендарный_Lafayette395 просмотров
- Цифровая иллюстрация. Pz Kpfw IV Ausf.G504 просмотра
- Пулемет MG-34 (нем. Maschinengewehr 34)612 просмотров
- Цифровая иллюстрация. Fokker_DR1333 просмотра
- 3D Анимация. Автозаправка Лукойл368 просмотров
- Проект "Старый Кишинев". Иллюстрация.1191 просмотр
- Проект "Старый Кишинев". Демо - рендер.836 просмотров
- Проект "Старый Кишинев". Демо - рендер.673 просмотра
Ландшафтный дизайн
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$10/час
от $20от 3 дней
#76
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#209
Чертежи и Схемы
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$10/час
от $20от 1 дня
#463
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#472
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1601