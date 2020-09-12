constantin958

Константин Багич constantin958

 
66 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн, 3D моделирование, Анимация, Скульптинг, 3D рендер.

Услуги которые я предлагаю, включают в себя:

3D - анимации;

3D моделирование;

 skulpting;

3D - рендеринг и городской дизайна.

Моей рабочей средой являются следующие программы:

- Графика: Adobe Photoshop, Corel Draw;

- Трехмерные: 3ds Max, ZBrush;

- Анимация и видео: плагины 3D Max, SimLab Аниматор, Lumion;

- Озвучивание и постпродакшн: Corel VideoStudio, Adobe After Effects.

Портфолио

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Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$10/час
от $20от 3 дней
#76
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#209
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#463
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#472
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1601