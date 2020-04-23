consultinger

Я представляю сплоченную команду инженеров и аналитиков DevOps с большим опытом работы в лучших облачных сервисах, с проектами различной сложности.
Мы хорошо специализируемся в:
- Облачная платформа AWS;
- Концепции контроля версий и опыт работы с платформами / инструментами GitHub, GitLab;
- Микросервисы и стеки на основе контейнеров, такие как ECS & Kubernetes;
- Глубокое знание решений на основе систем Linux и облачных решений;
- Надежные навыки с инструментами CI / CD, такими как Jenkins, Gitlab CI и т.д .;
- Опыт работы с инструментами автоматического развертывания Docker, Kubernetes, Ansible;
- Опыт работы с базами данных, такими как: PostgresSQL, MySQL, кластеризация БД и т. Д .;
- Управление инфраструктурой и создание новой архитектуры БД;
- Структуризация и оперирование BIG DATA;
- Практический опыт предоставления, развертывания и мониторинга облачной инфраструктуры в AWS;
- Внедрение модульных, интеграционных и функциональных тестов;
- Более 5 лет опыта в создании производственных сред на основе публичных облачных платформ AWS или GCP.