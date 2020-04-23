consultinger

Максим consultinger

 
35 летУкраина/Чернигов
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Я представляю сплоченную команду инженеров и аналитиков DevOps с большим опытом работы в лучших облачных сервисах, с проектами различной сложности.

Мы хорошо специализируемся в:

  • Облачная платформа AWS;
  • Концепции контроля версий и опыт работы с платформами / инструментами GitHub, GitLab;
  • Микросервисы и стеки на основе контейнеров, такие как ECS & Kubernetes;
  • Глубокое знание решений на основе систем Linux и облачных решений;
  • Надежные навыки с инструментами CI / CD, такими как Jenkins, Gitlab CI и т.д .;
  • Опыт работы с инструментами автоматического развертывания Docker, Kubernetes, Ansible;
  • Опыт работы с базами данных, такими как: PostgresSQL, MySQL, кластеризация БД и т. Д .;
  • Управление инфраструктурой и создание новой архитектуры БД;
  • Структуризация и оперирование BIG DATA;
  • Практический опыт предоставления, развертывания и мониторинга облачной инфраструктуры в AWS;
  • Внедрение модульных, интеграционных и функциональных тестов;
  • Более 5 лет опыта в создании производственных сред на основе публичных облачных платформ AWS или GCP.
https://uni-ops.com/
MySQLLinuxDockerDevOps