НОВОСТИ: поиск информации, написание/редактирование новостей, создание информационных поводов
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ: подготовка и написание пресс-релизов и пресс-китов
PR: написание PR-статей
INTERNET: любая работа с контентом информационных web-сайтов (полный цикл - от поиска информации до заполнения контента).
ПЕРЕВОДЫ: перевод почти любых текстов с французского и английского языков.
ГОЛОС (центральное меццо-сопрано): озвучивание любых текстов (аудиореклама, автоответчики, аудиокниги), в том числе на французском языке.
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Портфолио
- Перевод статьи fr-ru164 просмотра
- Пресс-релиз для АНО "Углеметан"161 просмотр