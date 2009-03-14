НОВОСТИ: поиск информации, написание/редактирование новостей, создание информационных поводов

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ: подготовка и написание пресс-релизов и пресс-китов

PR: написание PR-статей

INTERNET: любая работа с контентом информационных web-сайтов (полный цикл - от поиска информации до заполнения контента).

ПЕРЕВОДЫ: перевод почти любых текстов с французского и английского языков.

ГОЛОС (центральное меццо-сопрано): озвучивание любых текстов (аудиореклама, автоответчики, аудиокниги), в том числе на французском языке.