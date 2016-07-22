contentmarketing

Лучшие копирайтеры получаются из продавцов.

4 года я проработала проект — менеджером по разработке сайтов.Полученный опыт помогает мне рассматривать текст для бизнеса с точки зрения сайта, а не просто, как красиво написанные слова. И вкупе с успешным опытом продаж — это мои сильные и уникальные преимущества. В апреле 2011г. я поставила рекорд по продажам среди 3-х филиалов (Санкт-Петербург, Барнаул и Ташкент) ООО «МегаГрупп» (Россия) – 38 сайтов с помощью холодных звонков. Уже тогда переделанные мною шаблоны писем облегчали восприятие и помогали быстрее закрыть сделку. Говорят, что

Лучшие копирайтеры получаются из продавцов.