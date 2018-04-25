contentredaktor

Ищу рерайтера для написания текстов на сайт про психологию. Объем 500 статей. Оплата за каждую 1000 символов без пробелов - от 30р (в зависимости от сложности). Требования к уникальности: ...
- Рерайтинг21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Ищу рерайтера для написания текстов на сайт про огороды. Объем 500 статей. Оплата за каждую 1000 символов без пробелов - от 30р (в зависимости от сложности). Требования к уникальности: ...Рерайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется автор на постоянную работу. Для Вас имеется более 300 различных ТЗ, на разные темы: огороды, женские, эзотерика и другие. Работа постоянная, но никаких требований по объемам нет - вы работаете в удобном для вас ...Рерайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
Цена на начальном этапе сотрудничества: 1000 символов без пробела - 30 рублей. Размер текста: от 3500 до 4700 без пробелов Требования к качеству текста: Плотность слова не ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Рерайт текста без источника Размер текста: от 3500 до 5400 без пробелов по цене 32 рубля за 1000 символов. Требования к качеству текста: Плотность слова не должна превышать 3%, ...Рерайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад