context-man

Сергей Протеняк context-man

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Специалист по контекстной рекламе

Добрый день, уважаемые Коллеги и Заказчики.

Меня зовут Сергей Протеняк.

Коротко о себе.

Я являюсь специалистом по настройке контекстнойтаргетированной рекламы (Вконтакте,Facebook), SEO продвижению, профессиональным копирайтером и веб-дизайнером (созданиепродающих лендингов). Также являюсь профессиональным звукорежиссероми аранжировщиком и имею собственную студию звукозаписи с многолетним стажем.

 Почему я утверждаю, что я специалист вэтих сферах и Вам стоит доверить мне свой проект?

1.       Во время обучениянастройке рекламы, копирайтингу, созданию веб-дизайна я:

1.5 года изо дня в день практиковался всему перечисленному на собственных

проектах для того, чтобы идеально сделать Ваши проекты.имею положительный и

отрицательный опыт.

2.       пока не имею рейтинговыхаккаунтов на фриланс. сайтах.

 

Самое главное в профессии директолога итаргетолога - опыт.

 

У меня пока что нет отзывов от клиентов всфере интернет-маркетинга. Но у меня есть отзывы от клиентов по студии

звукозаписи.

 Ознакомьтесь с ними прямо сейчас и поймите стоит ли Вамсо мной поработать:

 https://vk.com/topic-56778167_28541274

 

4 причины, почему Вамстоит сотрудничать со мной:

 1. Никогда не срываю сроков, как делаютбольшинство фрилансеров.

 2. Человек перфекционист - прорабатываюпроект до мелочей. Это значит, что ни 1 настройка в Вашем аккаунте не будет

пропущена.

3. Работаю по оговореннойзаранее сумме. Если по оплате меня что-то не устраивает - просто не берусь.

4. Надежность и пунктуальность. Проверьте сами.

 Опыт в нишах:

1. Продажа бижутерии

2. Продажа часов

3. Продажа детских игрушекоптом

4. Продажа аксессуаров для автовладельцев

 

 Что я умею:

 - идеально настраивать рекламуGoogle Adwords и Яндекс Директ

- знаю ВСЕ лайфхаки контекстной итаргетированой рекламы

- тонкая оптимизация проектов Заказчика

- знание механизма быстрого снижениястоимости клика

 - точный подбор СЯ (семантического ядра)

- в совершенстве владею софтом: Key Collector, Google AdWords Editor, Диррект Коммандер,Церебро Таргет, использование макросов Exel при работе с контекстной

рекламой 

- владею аналитикой Яндекс Метрика и Google Analytics (подключение, анализ)

- анализировать продающие сайты и даватьрекомендации по усовершенствованию текстов (т.к. сам создаю сайты и продающие

тексты).

 

Чего НЕТ у меня?

- сертификатов Google Adwords и ЯндексДирект, Яндекс Метрика и  Google Analytics

 

Только поэтому стоимостьмоей работы существенно снижена.

P. S. Если Вы хотите не беспокоиться за свой проект и получить максимальную

пользу от рекламы - напишите мне.

 

 