context-man

Добрый день, уважаемые Коллеги и Заказчики.
Меня зовут Сергей Протеняк.
Коротко о себе.
Я являюсь специалистом по настройке контекстной, таргетированной рекламы (Вконтакте,Facebook), SEO продвижению, профессиональным копирайтером и веб-дизайнером (созданиепродающих лендингов). Также являюсь профессиональным звукорежиссероми аранжировщиком и имею собственную студию звукозаписи с многолетним стажем.
Почему я утверждаю, что я специалист вэтих сферах и Вам стоит доверить мне свой проект?
1. Во время обучениянастройке рекламы, копирайтингу, созданию веб-дизайна я:
1.5 года изо дня в день практиковался всему перечисленному на собственных
проектах для того, чтобы идеально сделать Ваши проекты.имею положительный и
отрицательный опыт.
2. пока не имею рейтинговыхаккаунтов на фриланс. сайтах.
Самое главное в профессии директолога итаргетолога - опыт.
У меня пока что нет отзывов от клиентов всфере интернет-маркетинга. Но у меня есть отзывы от клиентов по студии
звукозаписи.
Ознакомьтесь с ними прямо сейчас и поймите стоит ли Вамсо мной поработать:
https://vk.com/topic-56778167_28541274
4 причины, почему Вамстоит сотрудничать со мной:
1. Никогда не срываю сроков, как делаютбольшинство фрилансеров.
2. Человек перфекционист - прорабатываюпроект до мелочей. Это значит, что ни 1 настройка в Вашем аккаунте не будет
пропущена.
3. Работаю по оговореннойзаранее сумме. Если по оплате меня что-то не устраивает - просто не берусь.
4. Надежность и пунктуальность. Проверьте сами.
Опыт в нишах:
1. Продажа бижутерии
2. Продажа часов
3. Продажа детских игрушекоптом
4. Продажа аксессуаров для автовладельцев
Что я умею:
- идеально настраивать рекламуGoogle Adwords и Яндекс Директ
- знаю ВСЕ лайфхаки контекстной итаргетированой рекламы
- тонкая оптимизация проектов Заказчика
- знание механизма быстрого снижениястоимости клика
- точный подбор СЯ (семантического ядра)
- в совершенстве владею софтом: Key Collector, Google AdWords Editor, Диррект Коммандер,Церебро Таргет, использование макросов Exel при работе с контекстной
рекламой
- владею аналитикой Яндекс Метрика и Google Analytics (подключение, анализ)
- анализировать продающие сайты и даватьрекомендации по усовершенствованию текстов (т.к. сам создаю сайты и продающие
тексты).
Чего НЕТ у меня?
- сертификатов Google Adwords и ЯндексДирект, Яндекс Метрика и Google Analytics
Только поэтому стоимостьмоей работы существенно снижена.
P. S. Если Вы хотите не беспокоиться за свой проект и получить максимальную
пользу от рекламы - напишите мне.