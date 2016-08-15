context-man

Специалист по контекстной рекламе

Добрый день, уважаемые Коллеги и Заказчики.

Меня зовут Сергей Протеняк.

Коротко о себе.

Я являюсь специалистом по настройке контекстной, таргетированной рекламы (Вконтакте,Facebook), SEO продвижению, профессиональным копирайтером и веб-дизайнером (созданиепродающих лендингов). Также являюсь профессиональным звукорежиссероми аранжировщиком и имею собственную студию звукозаписи с многолетним стажем.

Почему я утверждаю, что я специалист вэтих сферах и Вам стоит доверить мне свой проект?

1. Во время обучениянастройке рекламы, копирайтингу, созданию веб-дизайна я:

1.5 года изо дня в день практиковался всему перечисленному на собственных

проектах для того, чтобы идеально сделать Ваши проекты.имею положительный и

отрицательный опыт.

2. пока не имею рейтинговыхаккаунтов на фриланс. сайтах.

Самое главное в профессии директолога итаргетолога - опыт.

У меня пока что нет отзывов от клиентов всфере интернет-маркетинга. Но у меня есть отзывы от клиентов по студии

звукозаписи.

Ознакомьтесь с ними прямо сейчас и поймите стоит ли Вамсо мной поработать:

https://vk.com/topic-56778167_28541274

4 причины, почему Вамстоит сотрудничать со мной:

1. Никогда не срываю сроков, как делаютбольшинство фрилансеров.

2. Человек перфекционист - прорабатываюпроект до мелочей. Это значит, что ни 1 настройка в Вашем аккаунте не будет

пропущена.

3. Работаю по оговореннойзаранее сумме. Если по оплате меня что-то не устраивает - просто не берусь.

4. Надежность и пунктуальность. Проверьте сами.

Опыт в нишах:

1. Продажа бижутерии

2. Продажа часов

3. Продажа детских игрушекоптом

4. Продажа аксессуаров для автовладельцев

Что я умею:

- идеально настраивать рекламуGoogle Adwords и Яндекс Директ

- знаю ВСЕ лайфхаки контекстной итаргетированой рекламы

- тонкая оптимизация проектов Заказчика

- знание механизма быстрого снижениястоимости клика

- точный подбор СЯ (семантического ядра)

- в совершенстве владею софтом: Key Collector, Google AdWords Editor, Диррект Коммандер,Церебро Таргет, использование макросов Exel при работе с контекстной

рекламой

- владею аналитикой Яндекс Метрика и Google Analytics (подключение, анализ)

- анализировать продающие сайты и даватьрекомендации по усовершенствованию текстов (т.к. сам создаю сайты и продающие

тексты).

Чего НЕТ у меня?

- сертификатов Google Adwords и ЯндексДирект, Яндекс Метрика и Google Analytics

Только поэтому стоимостьмоей работы существенно снижена.

P. S. Если Вы хотите не беспокоиться за свой проект и получить максимальную

пользу от рекламы - напишите мне.