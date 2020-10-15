context_ads

Настройка контекстной рекламы

Специалист по Яндекс Директ и Google AdWords (Ads)Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.

Я предоставляю услуги по созданию и настройке рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Реклама (в переводе - Google Ads, название до 2018 года - Google AdWords). Также настраиваю таргетированную рекламу в Instagam.

Почему стоит заказывать настройку Яндекс Директ и Google Ads у меня?

● Опыт в настройке и ведении рекламы 2+ года.

● Настроено более 100 рекламных кампаний.

● Имею опыт работы с бюджетами от 50 т. р. в мес.

● Работал с медицинской, образовательной нишей со сферой предоставления it услуг онлайн, со сферой предоставления юридических услуг в Яндекс Директ.

Что вы получите, заказывая настройку Яндекс Директ и Google Ads у меня?

● Профессионально настроенные рекламные кампании.

● Консультация по всем вопросам, которые у Вас возникнут.

● Рекомендации по улучшению вашей посадочной страницы.

Практически всегда на связи. Отвечу на все Ваши вопросы.

Пишите в личные сообщения и я вас проконсультирую.

Портфолио: https://studio-wl.ru/

О настройке:

Правильная настройка это лишь 10% успеха. Нужно провести тестирование и замерить показатели, понять целевую аудиторию, исследовать креативы.

Если известен портрет клиента, то это хорошо, но на этапе тестирования это только гипотеза, фактически может быть по другому.

Есть случаи, когда заказчик утверждал, что источник принесет много лидов, на деле было по другому.

Тестирование кликабельности креативов необходимо для определения конвертящего сегмента.

Если клик по креативу не принес лида, то причиной отказа может быть неточный посыл креатива, работа менеджера или системы регистрации. Также причиной отказа может быть неверно выбранный источник трафика.

На стадии тестов останутся наиболее подходящие сегменты. Появится статистика конвертов, на основании которой можно прогнозировать дальнейший бюджет.

В принципе вы можете и сами все настроить и многие так и делают. Но посливав некоторое время бюджеты в итоге обращаются к профессионалам.

Поэтому мы можем начать это уже делать сейчас либо позже когда вы решите.