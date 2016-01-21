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Денис Терещенко contextmedia

 
43 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание RSS генератора

    Необходимо написать RSS генератор, который будет получать новости по API (json) из специализированной базы и формировать из них различные ленты RSS. Нужен интерфейс добавления, настройки лент и сам генератор.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать брошюру с версткой и дизайном

    [b]Общее описание:  [/b]Создание брошюры с версткой и дизайном размером 15 страниц в формате .pdf (альбомный А4). Можно на базе готового шаблона. В файле присутствуют несколько блок-схем и инфографик.[b] Текст в прилагаемом файле.[/b] [b]Тематика книги: [/b]PR, аналитика, анализ данных [b]Дополнительно:[/b] - ссылки ...

    Инфографика
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Cоздание приложения – кроссплатформенной читалки книг

    Требуется создание приложения – кроссплатформенной читалки книг (работа с файлами ePub, PDF и тд). Как базовый прототип – стандартное приложение Apple iBooks см. [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fru%2Fapp%2Fibooks%2Fid364709193%3Fmt%3D8]itunes.apple.com/ru/app/i...[/url]  Для запуска можно адаптировать современный шаблон, например [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fcodecanyon.net%2Fitem%2Febook-epub-reader-full-ios-template-admobiad%2F7484523%3Fs_phrase%3D%26s_rank%3D1]codecanyon.net/item/ebook...[/url]  Оформить его фирменным стилем и разместить в ...

    iOSПриложение для iOS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заказ на написание статьи / Рерайтинг с исходником

    [b]Задача:[/b] выполнить уникальный и грамотный рерайтинг текста [b]Требования к исполнителю:[/b] Автор должен разбираться в теме маркетинга, коммуникациях, PR [b]Требования к контенту и уникальности:[/b] работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок.- у статьи должно быть уникальное и ...

    Написание статей
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Журналист, блогер, контент-менеджер

    Наша компания специализируется на оценке эффективности PR и маркетинга. Мы ищем журналиста, блогера, копирайтера специализирующегося на маркетинговой, SMM, PR, бизнес-тематике с опытом работы в digital (социальных сетях) для продвижения тематического сообщества. [b]Требования:[/b] [list][*]опыт работы журналистом, копирайтером, блогером, контент-, pr- или smm- менеджером;[*]умение ...

    Написание постовИнфографика
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • SEO-специалист

    [b]Мы ищем специалиста по SEO и контекстной рекламе на постоянной основе [/b]   [b]Идеальный кандидат - это опытный web-специалист, отлично разбирающейся в интернет продвижении (контекстная реклама, SEO, видео, SMM, e-mail-рассылках) ориентированный на результат и внимательный к деталям.[/b]   [b]Мы ждем от ...

    Аудит сайтаСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$320
10 баллов
8 лет назад
Создание Landing Page
Сотрудничеством с Денисом очень доволен: приятное общение, умение выражать свои идеи, желание добиваться хорошего результата и трезвое виденье ситуации. Кроме того, своевременная оплата и отличный вкус :) Рекомендую Дениса как одного из самых лучших заказчиков, с которыми я работал и с удовольствием продолжу сотрудничество с ним в дальнейшем.
Сергей, справился с задачей на отлично! Ловит все на лету, обладает креативным видением! Не только выполняет полученные задачи, а и предлагает свои решения, которые оказывались ОЧЕНЬ КРУТЫМИ) Все вовремя, качественно! Одним словом, остался доволен! Рекомендую как профессионала в создании нестандартных сайтов.
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