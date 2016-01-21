contextmedia

Сотрудничеством с Денисом очень доволен: приятное общение, умение выражать свои идеи, желание добиваться хорошего результата и трезвое виденье ситуации. Кроме того, своевременная оплата и отличный вкус :) Рекомендую Дениса как одного из самых лучших заказчиков, с которыми я работал и с удовольствием продолжу сотрудничество с ним в дальнейшем.