contextmedia

Настроить контекстную рекламу. Тема мониторинг СМИ и соцмедиа, медиа-аналитика, оценка коммуникаций, оценка репутации и тд
- Контекстная реклама14 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать RSS генератор, который будет получать новости по API (json) из специализированной базы и формировать из них различные ленты RSS. Нужен интерфейс добавления, настройки лент и сам генератор.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
[b]Общее описание: [/b]Создание брошюры с версткой и дизайном размером 15 страниц в формате .pdf (альбомный А4). Можно на базе готового шаблона. В файле присутствуют несколько блок-схем и инфографик.[b] Текст в прилагаемом файле.[/b] [b]Тематика книги: [/b]PR, аналитика, анализ данных [b]Дополнительно:[/b] - ссылки ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется создание приложения – кроссплатформенной читалки книг (работа с файлами ePub, PDF и тд). Как базовый прототип – стандартное приложение Apple iBooks см. [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fru%2Fapp%2Fibooks%2Fid364709193%3Fmt%3D8]itunes.apple.com/ru/app/i...[/url] Для запуска можно адаптировать современный шаблон, например [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fcodecanyon.net%2Fitem%2Febook-epub-reader-full-ios-template-admobiad%2F7484523%3Fs_phrase%3D%26s_rank%3D1]codecanyon.net/item/ebook...[/url] Оформить его фирменным стилем и разместить в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
[b]Задача:[/b] выполнить уникальный и грамотный рерайтинг текста [b]Требования к исполнителю:[/b] Автор должен разбираться в теме маркетинга, коммуникациях, PR [b]Требования к контенту и уникальности:[/b] работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок.- у статьи должно быть уникальное и ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
Наша компания специализируется на оценке эффективности PR и маркетинга. Мы ищем журналиста, блогера, копирайтера специализирующегося на маркетинговой, SMM, PR, бизнес-тематике с опытом работы в digital (социальных сетях) для продвижения тематического сообщества. [b]Требования:[/b] [list][*]опыт работы журналистом, копирайтером, блогером, контент-, pr- или smm- менеджером;[*]умение ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад
[b]Мы ищем специалиста по SEO и контекстной рекламе на постоянной основе [/b] [b]Идеальный кандидат - это опытный web-специалист, отлично разбирающейся в интернет продвижении (контекстная реклама, SEO, видео, SMM, e-mail-рассылках) ориентированный на результат и внимательный к деталям.[/b] [b]Мы ждем от ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется создание Landing Page "под ключ". Структура может быть шаблонная, дизайн уникальный.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад