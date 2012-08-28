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Внутренняя оптимизации веб-сайта
- Внешняя оптимизация сайта
- Грамотное составление description, title, keywords
- Составление семантического ядра сайта
- Работа с robot.txt и sitemap.xml
- Работа с CMS
- Поисковая оптимизация контента и кода сайта
- Оптимизация текста под поисковые системы
- Продвижение по большому количеству НЧ запросов
- Продвижение по СЧ и ВЧ запросам
- Расчёт стоимости услуг продвижения
- Составление отчётов по продвижению
- Приятное общение и взаимовыгодные условия
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Портфолио
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