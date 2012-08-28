coofee

Андрей coofee

 
32 годаРоссия/Тула
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Внутренняя оптимизации веб-сайта

- Внешняя оптимизация сайта

- Грамотное составление description, title, keywords

- Составление семантического ядра сайта

- Работа с robot.txt и sitemap.xml

- Работа с CMS

- Поисковая оптимизация контента и кода сайта

- Оптимизация текста под поисковые системы

- Продвижение по большому количеству НЧ запросов

- Продвижение по СЧ и ВЧ запросам

- Расчёт стоимости услуг продвижения

- Составление отчётов по продвижению

- Приятное общение и взаимовыгодные условия

Работаю с сайтами:

http://akademia-rr.ru/

http://kim-tay.ru/

http://lt-tula.ru/

Семантическое ядро
Портфолио