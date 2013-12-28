cookierama

C++, qt, MFC, STL, сети, протоколы, базы данных

Большой опыт разработки ответственных приложений коммерческого учёта электроэнергии, точных поверочных систем оборудования международного уровня. Работа как в команде, так и соло, с полным пониманием цикла разработки ПО.