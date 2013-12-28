cookierama

C++, qt, MFC, STL, сети, протоколы, базы данных
Большой опыт разработки ответственных приложений коммерческого учёта электроэнергии, точных поверочных систем оборудования международного уровня. Работа как в команде, так и соло, с полным пониманием цикла разработки ПО.
- Разработка и проектирование программ для ОС Windows и Linux с использованием языков C/C++ и STL;
- Кроссплатформенное программирование с использованием библиотеки Qt;
- Разработка под Windows с использованием MFC, WinAPI;
- Microsoft SQL Server, диалект T-SQL, MySQL;
- Опыт создания многопоточных приложений;
- Программирование сетевых приложений;
- Проработка сетевых протоколов, как проприетарных, так и промышленных (М-bus, Modbus, 61850-9.2 etc);
- Использование ADO;
- Опыт использования систем контроля версий Subversion, git
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