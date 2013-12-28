cookierama

Сергей cookierama

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
C++, qt, MFC, STL, сети, протоколы, базы данных

Большой опыт разработки ответственных приложений коммерческого учёта электроэнергии, точных поверочных систем оборудования международного уровня. Работа как в команде, так и соло, с полным пониманием цикла разработки ПО.

  • Разработка и проектирование программ для ОС Windows и Linux с использованием языков C/C++ и STL;
  • Кроссплатформенное программирование с использованием библиотеки Qt;
  • Разработка под Windows с использованием MFC, WinAPI;
  • Microsoft SQL Server, диалект T-SQL, MySQL;
  • Опыт создания многопоточных приложений;
  • Программирование сетевых приложений;
  • Проработка сетевых протоколов, как проприетарных, так и промышленных (М-bus, Modbus, 61850-9.2 etc);
  • Использование ADO;
  • Опыт использования систем контроля версий Subversion, git