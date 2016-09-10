cooky_cool

Модератор на сайт техники электроники мобильных телефонов. Особенно приветсвуются люди занимающиеся ремонтом техники и электроники, либо работающие в поддежке пользователей так как работа очень похожа. Тематика вопросов очень широкая по холодильникам, стиральным ...