cooky_cool

Антон cooky_cool

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Анализ сайта

    Необходим маркетинговый анализ двух связанных проектов, включая улучшение пользовательского опыта, стратегии выхода на новостные ресурсы и варианты продвижения через бизнес-партнеров. Рассмотрите способы привлечения копирайтеров для написания интересных статей, а также монетизации допуслуг. Оцените, как переработать разделы сайта для увеличения вовлеченности пользователей.

    Маркетинговый анализнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн сайта

    Требуется провести редизайн сайта, внося изменения непосредственно в CSS код. Необходимо изменить фоны, рамки, цвета кнопок, отступы, а также добавить изображения для фонов и иконок через CSS. Используйте расширение для работы непосредственно на рабочем сайте.

    CSS
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Модератор на сайт техники электроники мобильных телефонов

    Модератор на сайт техники электроники мобильных телефонов. Особенно приветсвуются люди занимающиеся ремонтом техники и электроники, либо работающие в поддежке пользователей так как работа очень похожа. Тематика вопросов очень широкая по холодильникам, стиральным ...

    Служба поддержки71 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модератор на сайт техники электроники мобильных телефонов

    Модератор на сайт техники электроники мобильных телефонов. Особенно приветсвуются люди занимающиеся ремонтом техники и электроники, либо работающие в поддежке пользователей так как работа очень похожа. Тематика вопросов очень широкая по холодильникам, стиральным ...

    Служба поддержки54 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модератор на сайт техники электроники мобильных телефонов

    Модератор на сайт техники электроники мобильных телефонов. Задача отвечать на вопросы на форуме. Оплата сдельная 7р за ответ раз в неделю на вэбмани, сколько ответите столько и ополачу. Имеется ТЗ. Долгосрочное сотрудничество.

    Служба поддержки159 заявок
    Закрыт
    9 лет назад