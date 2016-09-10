cooky_cool

Необходим маркетинговый анализ двух связанных проектов, включая улучшение пользовательского опыта, стратегии выхода на новостные ресурсы и варианты продвижения через бизнес-партнеров. Рассмотрите способы привлечения копирайтеров для написания интересных статей, а также монетизации допуслуг. Оцените, как переработать разделы сайта для увеличения вовлеченности пользователей.
- Маркетинговый анализнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется провести редизайн сайта, внося изменения непосредственно в CSS код. Необходимо изменить фоны, рамки, цвета кнопок, отступы, а также добавить изображения для фонов и иконок через CSS. Используйте расширение для работы непосредственно на рабочем сайте.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт3 года назад
Модератор на сайт техники электроники мобильных телефонов. Особенно приветсвуются люди занимающиеся ремонтом техники и электроники, либо работающие в поддежке пользователей так как работа очень похожа. Тематика вопросов очень широкая по холодильникам, стиральным ...Служба поддержки71 заявкаЗакрыт8 лет назад
Модератор на сайт техники электроники мобильных телефонов. Особенно приветсвуются люди занимающиеся ремонтом техники и электроники, либо работающие в поддежке пользователей так как работа очень похожа. Тематика вопросов очень широкая по холодильникам, стиральным ...Служба поддержки54 заявкиЗакрыт8 лет назад
Модератор на сайт техники электроники мобильных телефонов. Задача отвечать на вопросы на форуме. Оплата сдельная 7р за ответ раз в неделю на вэбмани, сколько ответите столько и ополачу. Имеется ТЗ. Долгосрочное сотрудничество.Служба поддержки159 заявокЗакрыт9 лет назад