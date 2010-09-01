cool_stranger

Алексей Заслонюк cool_strangercool_stranger
51 годРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Программирование ПЛК: Wago, Siemens, GE Fanuc, Schneider на IL, FBD, LD, Codesys
Визуализация: панели GE Fanuc, Siemens; SCADA Cimplicity, WinCC, Intouch
Проектирование систем АСУ: принципиальные электрические схемы, руководства
Выполненные проекты в области энергетики, газовой промышленности, систем пожарной сигнализации, водоснабжение, горная промышленность
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