cool_stranger

Алексей Заслонюк cool_stranger

 
51 годРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Программирование ПЛК: Wago, Siemens, GE Fanuc, Schneider на IL, FBD, LD, Codesys

Визуализация: панели GE Fanuc, Siemens; SCADA Cimplicity, WinCC, Intouch

Проектирование систем АСУ: принципиальные электрические схемы, руководства

Выполненные проекты в области энергетики, газовой промышленности, систем пожарной сигнализации, водоснабжение, горная промышленность