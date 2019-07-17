coolbabka23

Катерина coolbabka23

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Веб Дизайнер

Навыки:

  • Дизайн интернет магазинов, порталов, сайтов-визиток, промо сайтов, корпоративных сайтов, landing page ...
  • Разработка дизайна полиграфических материалов: буклетов, флаеров, баннеров...
  • В своей работе использую инструменты: Photoshop, Illustrator, XD, Axure, Figma.
  • Создание адаптивного дизайна под разные гаджеты (часто по сетке Bootstrap).
Плюсы:

  • Опыт дизайна для полиграфии и брендинга.
  • Понимание основ и возможностей HTML, CSS (пока верстаю чистый HTML для себя в свободное время).
  • Опыт работы с разработчиками (front-end, back-end) больше года. (знание CMS Drupal на уровне сайтбилдера).
  • Соблюдение сроков (ценю свое время).
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$3/час
от $30от 7 дней
#137
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#837
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $150от 3 дней
#1931