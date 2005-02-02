Опыт работы:

C 06.03 по н.в. ЧОП "Сокол-Юнс ХХI век", должность - сотрудник информационно-аналитического отдела, организация тех.поддержки работы информационно-аналитического отдела: установка, сопровождение программного обеспечения; обслуживание компьютерной техники; поддержка небольшой компьютерной сети (Win 2003 Server, Active Directory), создание системы учета заказов (Access 2000).Поиск и анализ информации по локальным базам данных, а также в сети интернет, написание аналитических отчетов, создание графических схем [CorelDraw, Word, Excel]), Web-программирование, программирование в среде MSOffice.

С 11.02 по 05.03 ООО \"Август Борг\" (типография),

должность- программист, обязанности- создание БД Access (написание запросов, макросов на VBA, форм и отчетов). Опыт создания БД \"с нуля\". Автоматизация в Microsoft Office (написание подпрограмм и функций на VBA с использованием ADO в Access, Excel, Word), создание небольших программ на VB6.

Разработка автоматизированной системы учета заказов, системы учета рабочего времени сотрудников, системы расчета заработной платы (Access, Excel, VBA). Поддержка корпоративного сайта, создание Web-страниц с использованием HTML и написание скриптов на JavaScript (DreamViewer, Photoshop).

C 11.01 по 10.02 \"Бизнес Аналитика\" (маркетинговые исследования), должность - специалист БД, обязанности - автоматизация в Microsoft Office (VBA) ; написание запросов, форм, отчетов Access 95/97/2000), тестирование ПО (ручное тестирование программы Analyzer, предназначенной для обработки информации в области маркетинговых исследований), участие в написании HELP для Analyzer(HTML).

Образование:

C 09.96 по 02.02 МГУЛеса, факультет \"Электроники и системотехники\", специальность \"Системный анализ и управление\"

С 86-96г. фрязинская средняя школа №6, класс с углубленным изучением математики, информатики.

Дополнительные сведения: хорошее знание теории БД, основ объектно-ориентированного программирования, базовые знания SQL, программных продуктов - Microsoft Office, Microsoft Visial

Studio 6.0, Adobe Photoshop, DreamViewer.

Знание иностранного языка - базовый английский (читаю, перевожу, могу изъясняться).

Личные качества: Инициативность, стремление к росту, амбициозность, обучаемость, умение работать в коллективе, креативность, пунктуальность, ответственность, исполнительность.