cooldesign

Разработка логотипа. Фирменный стиль. Креативная реклама. Верстка визиток, буклетов, листовок. Регистрация товарного знака в Институте промышленной собственности РФ с проверкой на эксклюзивность в Международной базе. Свидетельство о регистрации.

Дизайн аптеки с использованием разработанного логотипа http://pharmcity.ru/77893________.htm

Дизайн интернет-аптеки http://www.fero-farma.ru/

Вы можете также просмотреть портфолио логотипов на сайте http://www.arhimed.ru/works