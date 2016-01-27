Переводы АНГЛ-РУС, РУС-АНГЛ
Художественные, деловые, технические, общие переводы с/на английский язык. Различные тематики. Сроки и цены по договоренности.
Закончила British College of Banking and Finance, получила диплом с отличием по всем дисциплинам - BTEC First Diploma in Business, Distinction
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Портфолио
- Перевод песни "Феникс" РУС-АНГ для российской груп132 просмотра
- Текст для презентации. Виды предпринимательства GB162 просмотра
- Трудовой договор для первичного ознакомления работ132 просмотра
- Текст для презентации. Успешное интервью с соискат136 просмотров
- О выручках, затратах, прибыли128 просмотров
- Рекомендательное письмо на работу117 просмотров
- Рекомендательное письмо на учебу110 просмотров
- Письмо о приеме на работу122 просмотра
- Meeting Report - Отчет о встрече142 просмотра
- Протокол собрания114 просмотров
- Уведомление о собрании - Memo of meeting133 просмотра
- Описание документов для поиска сотрудников135 просмотров