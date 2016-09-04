Создание сайтов "Под Ключ"
Напишу сайт визитку или landing page.
Работаю full time все рабочее время уделяю вашему проекту!
Сверстаю ваш шаблон , если нет, то помогу с его разработкой.
Зарегистрирую домен и установлю все на хостинг.
Плюс адаптивная верстка под планшеты и мобильные устройства и скрипты на ваш сайт.(форма обратной связи, галерея и тд...)
ЦЕНЫ:
Landing page - 4990р
Многостраничный сайт (до 5 страниц) - 6990р
Дополнительная страница - 499р
Адаптивный дизайн в подарок!!
Позвоните мне в любое время и мы договоримся о встрече в скайпе.
После составления технического задания сайт будет готов через 2-4 дня.
Действие аккаунта приостановлено!