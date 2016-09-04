Создание сайтов "Под Ключ"

Напишу сайт визитку или landing page.

Работаю full time все рабочее время уделяю вашему проекту!

Сверстаю ваш шаблон , если нет, то помогу с его разработкой.

Зарегистрирую домен и установлю все на хостинг.

Плюс адаптивная верстка под планшеты и мобильные устройства и скрипты на ваш сайт.(форма обратной связи, галерея и тд...)

ЦЕНЫ:

Landing page - 4990р

Многостраничный сайт (до 5 страниц) - 6990р

Дополнительная страница - 499р

Адаптивный дизайн в подарок!!

Позвоните мне в любое время и мы договоримся о встрече в скайпе.

После составления технического задания сайт будет готов через 2-4 дня.