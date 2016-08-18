coolwebsitekz

Делать на ОТЛИЧНО это ПРИЗВАНИЕ!

ОКУПАЕМОСТЬ наших проектов от 3 дней до 3 месяцев.

В первую очередь это зависит от среднего чека, цикла сделки и навыков ваших менеджеров по продажам.

РЕЗУЛЬТАТЫ наших КЛИЕНТОВ

ФАКТ #1 Бизнес вышел на новый уровень прибыльности + 50%

ФАКТ #2 Появились новые клиенты и увеличилась лояльность старых

ФАКТ #3 Сформирована клиентская база для дальнейшей работы

ФАКТ #4 Они получают еженедельную отчетность о результатах рекламной кампании

ФАКТ #5 Все клиенты расширили свой бизнес на +20%