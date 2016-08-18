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Арман Касымов coolwebsitekz

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Делать на ОТЛИЧНО это ПРИЗВАНИЕ!

ОКУПАЕМОСТЬ наших проектов от 3 дней до 3 месяцев. 

В первую очередь это зависит от среднего чека, цикла сделки и навыков ваших менеджеров по продажам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ наших КЛИЕНТОВ 

ФАКТ #1 Бизнес вышел на новый уровень прибыльности + 50% 

ФАКТ #2 Появились новые клиенты и увеличилась лояльность старых 

ФАКТ #3 Сформирована клиентская база для дальнейшей работы 

ФАКТ #4 Они получают еженедельную отчетность о результатах рекламной кампании 

ФАКТ #5 Все клиенты расширили свой бизнес на +20%