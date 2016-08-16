Работать с лучшими в лучших проектах

Меня зовут Александр, я придумываю и создаю как веб так и полиграфический дизайн, так же могу создавать, обслуживать и поддерживать сайты на различных платформах и не только.

Мой портфель насчитывает более 3 лет опыта создания узнаваемого, понятного и удобного дизайна на каждый день. В этом мне помогают сформировавшиеся навыки, умение работать с задачами из разных сфер, умение увидеть то что хочет клиент, а также и желание разобраться в бизнесе клиента и его маркетинговых целях еще до начала проектирования проекта. И оказывать поддержку до получения желаемого результата.

Решая задачи свежих бизнес идей, интернет-магазинов, веб-сервисов, ярких личностей, я научился любить детали и делать проекты, которые сами говорят за себя.